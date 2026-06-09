Πήγε να σώσει τον γιο της και μαχαιρώθηκε και η ίδια: Το σκηνικό του διπλού φονικού στον Λόγγο

Σοκάρουν τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι άνδρες της ΕΛΑΣ από το σκηνικό του διπλού φονικού που σημειώθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας, το μεσημέρι της Τρίτης (9/6).

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί δείχνουν πως ο 26χρονος φέρει τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι αλλά και τραύμα από μαχαίρι.

Τα συγκεκριμένα τραύματα δείχνουν στις Αρχές πως ο νεαρός πρώτα χτυπήθηκε στο κεφάλι με το όπλο και μετά τον μαχαίρωσε ο δράστης.

Την ίδια ώρα η 54χρονη μητέρα του εντοπίστηκε έξω από το δωμάτιο που δολοφονήθηκε ο γιος της πεσμένη στον διάδρομο, ενώ έφερε πολλά αμυντικά τραύματα από μαχαίρι, με τους άνδρες της ΕΛΑΣ να θεωρούν πως προσπάθησε να βοηθήσει τον γιο της και δολοφονήθηκε και η ίδια.

Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH

Σημειώνεται πως ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθει ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος από την πλευρά του αρνείται ότι είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας.

Ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν κι όταν ξύπνησε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι τους βρήκε νεκρούς, ενώ ισχυρίζεται πως δεν αντιλήφθηκε κάτι κατά τη διάρκεια του ύπνου του.

Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH/Γιάννης Κέμμος

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες στο όχημα του υπόπτου το οποίο βρίσκεται έξω από το σπίτι της οικογένειας.

Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH/Γιάννης Κέμμος