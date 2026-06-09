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Πήγε να σώσει τον γιο της και μαχαιρώθηκε και η ίδια: Το σκηνικό του διπλού φονικού στον Λόγγο

Τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι φέρει ο 26χρονος - Αμυντικά τραύματα από μαχαίρι η μητέρα του, με τις Αρχές να θεωρούν πως προσπάθησε να βοηθήσει τον γιο της και δολοφονήθηκε και η ίδια.

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Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 15:57

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Σοκάρουν τα πρώτα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι άνδρες της ΕΛΑΣ από το σκηνικό του διπλού φονικού που σημειώθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας, το μεσημέρι της Τρίτης (9/6).

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί δείχνουν πως ο 26χρονος φέρει τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι αλλά και τραύμα από μαχαίρι.

Τα συγκεκριμένα τραύματα δείχνουν στις Αρχές πως ο νεαρός πρώτα χτυπήθηκε στο κεφάλι με το όπλο και μετά τον μαχαίρωσε ο δράστης.

Την ίδια ώρα η 54χρονη μητέρα του εντοπίστηκε έξω από το δωμάτιο που δολοφονήθηκε ο γιος της πεσμένη στον διάδρομο, ενώ έφερε πολλά αμυντικά τραύματα από μαχαίρι, με τους άνδρες της ΕΛΑΣ να θεωρούν πως προσπάθησε να βοηθήσει τον γιο της και δολοφονήθηκε και η ίδια.

Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH
Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH

Σημειώνεται πως ως βασικός ύποπτος έχει προσαχθει ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος από την πλευρά του αρνείται ότι είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας.

Ο 65χρονος Ιταλός φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν κι όταν ξύπνησε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι τους βρήκε νεκρούς, ενώ ισχυρίζεται πως δεν αντιλήφθηκε κάτι κατά τη διάρκεια του ύπνου του.

Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH/Γιάννης Κέμμος
Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH/Γιάννης Κέμμος

Παράλληλα, οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνες στο όχημα του υπόπτου το οποίο βρίσκεται έξω από το σπίτι της οικογένειας.

Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH/Γιάννης Κέμμος
Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH/Γιάννης Κέμμος
Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH 
Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
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