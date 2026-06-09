Φονικό στη Ρόδο: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο στον 55χρονο - Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί

Ενώπιον της Εισαγγελέως Ρόδου βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) ο 55χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του 63χρονου φίλου του, σε περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία της Ρόδος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στο θύμα λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, τραυματίζοντάς το θανάσιμα. Ο 63χρονος μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η εισαγγελική αρχή άσκησε σε βάρος του 55χρονου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο και τον παρέπεμψε στον ανακριτή Ρόδου για την κύρια ανάκριση της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, αίτημα που έγινε δεκτό από τον ανακριτή. Έτσι, αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών την Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Το χρονικό του εγκλήματος

Η μοιραία λογομαχία ξέσπασε στον χώρο της κουζίνας, την ώρα που ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ασχολούταν με την προετοιμασία του φαγητού και συγκεκριμένα καθάριζε πατάτες. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε εκ των υστέρων ο ίδιος, ο 63χρονος άρχισε να τον ενοχλεί επίμονα και να τον αναστατώνει, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Πάνω στον θυμό του και ενώ κρατούσε ήδη το μαχαίρι στα χέρια του, ο 55χρονος επιτέθηκε στον φιλοξενούμενό του, καταφέροντάς του ένα βαθύ και καθοριστικό χτύπημα στην περιοχή της καρωτίδας.

Η ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε από το πλήγμα δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Παρά το γεγονός ότι στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή, επιβεβαιώνοντας απλώς τον θάνατό του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ