Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος για κατασκοπεία - Είχε φωτογραφία πρώην στρατοπέδου σε drone

Στη σύλληψη 35χρονου υπηκόου Βουλγαρίας προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της κατασκοπείας, έπειτα από περιστατικό με πτήση drone στην ανατολική πλευρά της πόλης.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, έπειτα από καταγγελία πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας χειριζόταν τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τον 35χρονο και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή drone.

Στο όχημά του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το υλικό από τη μνήμη του drone

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη της συσκευής, εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο εύρημα τέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πτήση και τον σκοπό της.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για την υπόθεση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ