Χανιά: Τουρίστας και όχι... κατάσκοπος ο Γερμανός - Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους
Από την πρώτη στιγμή ο 56χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν στην Κρήτη για οικογενειακές διακοπές μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του.
Κατέπεσαν τελικά τα σενάρια περί κατασκοπείας στην υπόθεση του 56χρονου Γερμανού που συνελήφθη στα Χανιά το περασμένο Σάββατο. Ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών λόγω φωτογραφιών στρατιωτικού ενδιαφέροντος που εντοπίστηκαν στην κατοχή του, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του την Τρίτη.
Από την πρώτη στιγμή ο 56χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν στην Κρήτη για οικογενειακές διακοπές μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του. Παράλληλα, σύμφωνα με το zarpanews, εξήγησε ότι η φωτογράφιση στρατιωτικού εξοπλισμού αποτελεί προσωπικό του ενδιαφέρον και χόμπι, υποστηρίζοντας πως αγνοούσε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή απαγορευόταν η λήψη φωτογραφιών. Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για να δώσει εξηγήσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην επαγγελματική φωτογραφική μηχανή του εντοπίστηκε υλικό από εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπήρχε εμφανής σήμανση που να ενημερώνει για απαγόρευση φωτογράφισης στον συγκεκριμένο χώρο.