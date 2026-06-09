Χανιά: Τουρίστας και όχι... κατάσκοπος ο Γερμανός - Αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους

Κατέπεσαν τελικά τα σενάρια περί κατασκοπείας στην υπόθεση του 56χρονου Γερμανού που συνελήφθη στα Χανιά το περασμένο Σάββατο. Ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών λόγω φωτογραφιών στρατιωτικού ενδιαφέροντος που εντοπίστηκαν στην κατοχή του, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του την Τρίτη.

Από την πρώτη στιγμή ο 56χρονος υποστήριξε ότι βρισκόταν στην Κρήτη για οικογενειακές διακοπές μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του. Παράλληλα, σύμφωνα με το zarpanews, εξήγησε ότι η φωτογράφιση στρατιωτικού εξοπλισμού αποτελεί προσωπικό του ενδιαφέρον και χόμπι, υποστηρίζοντας πως αγνοούσε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή απαγορευόταν η λήψη φωτογραφιών. Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί πέρασε το κατώφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών για να δώσει εξηγήσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην επαγγελματική φωτογραφική μηχανή του εντοπίστηκε υλικό από εγκαταστάσεις του στρατιωτικού αεροδρομίου στο Ακρωτήρι Χανίων. Ο ίδιος, ωστόσο, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν υπήρχε εμφανής σήμανση που να ενημερώνει για απαγόρευση φωτογράφισης στον συγκεκριμένο χώρο.