Χανιά: Νεκρός εντοπίστηκε 45χρονος τουρίστας που έπεσε στο κενό, σε δύσβατο σημείο

Τραγωδία διαδραματίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Ιουνίου στον αρχαιολογικό χώρο των Φαλάσαρνων, στα Χανιά, όταν τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 45 ετών ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού, καθώς η πρόσβαση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον ανασύρουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά.



Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.