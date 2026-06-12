Μυστήριο με την εξαφάνιση 45χρονης στα Χανιά: Χαμένα τα ίχνη της από τις 30 Μαΐου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης, της οποίας τα ίχνη έχουν χαθεί από τις 30 Μαΐου.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το σήμα του κινητού της εντοπίστηκε τελευταία φορά στις 14:00 το μεσημέρι στις 30 Μαΐου, όταν στην Αγιά Χανίων, πήγε να δώσει χρήματα σε έναν εργάτη.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΔΣ του «Χαμόγελου του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας στο Open, ο αδελφός της 45χρονης, έκανε μια εγχείρηση στο νοσοκομείο την περίοδο της εξαφάνισης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε στενές σχέσεις με τον αδελφό της, ο οποίος έμαθε μετά από ενημέρωση της Πρόνοιας για την εξαφάνιση.

Η Λεβεντάκη Σταυρούλα έχει ύψος 1.73 μ., είναι πολύ αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.

πηγή: «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο αδελφός της γυναίκας, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και μετά το αίτημά του, ενεργοποιήθηκε το Missing Alert, στις 11 Ιουνίου, περίπου 12 μέρες μετά την εξαφάνιση.

Να σημειωθεί ότι οι γονείς της αγνοούμενης πάσχουν από άννοια και πιθανότατα για αυτό τον λόγο να μην την είχαν αναζητήσει.