Ελλάδα Κρήτη

Υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Γιατί ο Δήμαρχος Γόρτυνας διέγραψε δημοτικό σύμβουλο

Ομόφωνη απόφαση από τα μέλη της παράταξης «Μεγάλη Γόρτυνα».

Cretalive
Cretalive
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τη διαγραφή δημοτικού συμβούλου που κατηγορείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook, o κ. Κοκολάκης, που ηγείται της παράταξης της πλειοψηφίας «Μεγάλη Γόρτυνα». 

Διαβάστε για τη διαγραφή δημοτικού συμβούλου, εμπλεκόμενου για την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader