Υπόθεση Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Γιατί ο Δήμαρχος Γόρτυνας διέγραψε δημοτικό σύμβουλο

Τη διαγραφή δημοτικού συμβούλου που κατηγορείται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, γνωστοποίησε ο Δήμαρχος Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης. Η απόφαση ήταν ομόφωνη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Facebook, o κ. Κοκολάκης, που ηγείται της παράταξης της πλειοψηφίας «Μεγάλη Γόρτυνα».

Διαβάστε για τη διαγραφή δημοτικού συμβούλου, εμπλεκόμενου για την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη.