Κρήτη: Δίωξη για κακούργημα στον παππού του νεκρού βρέφους

Ποινική δίωξη για κακούργημα άσκησε ο Εισαγγελέας Ηρακλείου για τον θάνατο βρέφους 18 μηνών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σε βάρος του παππού που το φρόντιζε καθώς οι γονείς του μωρού εργάζονται εκτός Κρήτης.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Cretalive.gr ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στην αρμόδια Ανακρίτρια Ηρακλείου, ενώ ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.



Πρόκειται για μία εξέλιξη που φέρεται να αιφνιδίασε τούς συγγενείς του, οι οποίοι στέκονται στο πλευρό του κι αναζητούν δικηγόρο για να τον υπερασπιστεί.



Υπενθυμίζεται ότι το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα, από τον παππού του, το βράδυ της Παρασκευής, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αφού η υγεία του είχε παρουσιάσει ραγδαία επιδείνωση. Λίγα 24ωρα πριν, είχε εξεταστεί από παιδίατρο και τού είχε χορηγηθεί αγωγή.



Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, οι οποίοι τού έκαναν επί 48 λεπτά ΚΑΡΠΑ, το παιδί κατέληξε.



Στο άκουσμα τού θανάτου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο παππούς του λιποθύμησε.



Όπως διαπιστώνεται από το πλαίσιο τής προανάκρισης, ο ίδιος προσέχει ένα ακόμη παιδάκι της οικογένειας το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.