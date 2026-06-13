Σπαραγμός στο ΠΑΓΝΗ: Νεκρό βρέφος 18 μηνών - Συνελήφθη ο παππούς του

Ένα βρέφος 18 μηνών ξεψύχησε το βράδυ της Παρασκευής 13 Ιουνίου 2026 στο ΠΑΓΝΗ, παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από τον 45χρονο παππού του, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναλάβει τη φροντίδα του, καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το βρέφος βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί παρουσίαζε σηπτική εικόνα, ενώ στη συνέχεια υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

Οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 48 λεπτά

Αμέσως σήμανε συναγερμός στο νοσοκομείο, με το ιατρικό προσωπικό να ξεκινά προσπάθειες ανάνηψης.

Επί 48 λεπτά οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ στο βρέφος, επιχειρώντας να το επαναφέρουν. Παρά τις προσπάθειές τους, το παιδί δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή, όπως αναφέρει το CretaLive.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το βρέφος δεν αισθανόταν καλά τις προηγούμενες ημέρες και είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος φέρεται να του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Συνελήφθη ο παππούς με εισαγγελική εντολή

Μετά τον θάνατο του παιδιού, με εισαγγελική εντολή συνελήφθη ο 45χρονος παππούς του για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου.

Η σύλληψη έγινε προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος έφτασε στο νοσοκομείο σε τόσο σοβαρή κατάσταση, αλλά και το αν υπήρξε καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους.