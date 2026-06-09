Σύρος: Κακοποιούσε το βρέφος του μπροστά στους άναυδους περαστικούς

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης ανηλίκου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 7 Ιουνίου, στην Ερμούπολη της Σύρου, όταν ο πατέρας ενός βρέφους, άρχισε να το κακοποιεί μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αυτόπτες μάρτυρες, επενέβησαν προσπαθώντας να προστατεύσουν το παιδί και κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε και παρέλαβε από το σημείο τα δύο παιδιά της οικογένειας μαζί με τους γονείς τους. Τους μετέφερε στο Τμήμα Επειγόντων του Γ.Ν. Σύρου, όπου εκεί ακολούθησε η σύλληψη του πατέρα.



Ο άνδρας οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Σύρου και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και έχει οριστεί δικάσιμος.