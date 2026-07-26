Σύρος: 11χρονος τραυματίστηκε στο γόνατο από καμάκι

Aτύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην παραλία «Κίνι» στη Σύρο, όταν ένας 11χρονος τραυματίστηκε στο γόνατο από καμάκι που χειριζόταν άλλος ανήλικος.



Το Λιμενικό της Σύρου ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του σώματος. Όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμένος 11χρονος είχε ήδη παραληφθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφερόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αρχική διερεύνηση, ο ανήλικος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, συγκεκριμένα καμάκι, το οποίο χειριζόταν άλλος ανήλικος στην προσπάθειά του να ψαρέψει.



Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον μώλο της παραλίας «Κίνι», ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σύρου.