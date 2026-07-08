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Σύρος: Απεγκλωβίστηκε 72χρονος που έπεσε σε πηγάδι – Μεταφέρθηκε τραυματισμένος

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής στη για τον απεγκλωβισμό άνδρα που έπεσε σε πηγάδι – Παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ηλικιωμένου, έπειτα από πτώση του σε πηγάδι, στην περιοχή Φάμπρικα της νήσου Σύρου. Πρόκειται για ηλικιωμένο, 72 ετών Ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος είχε πέσει εντός του πηγαδιού, ενώ εκτελούσε εργασίες πέριξ αυτού.

Μετά από κλήση στο 199 άμεσα κινητοποιήθηκαν 5 Πυροσβέστες από την Π.Υ. Ερμούπολης.

Ο απεγκλωβισμός του πραγματοποιήθηκε από τους πυροσβέστες της Πυροσβεστικης Υπηρεσίας Ερμούπολης, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού.

Ο ηλικιωμένος άνδρας παρελήφθη με τις αισθήσεις του, τραυματισμένος, από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 19:00 σήμερα 08 Ιουλίου.

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