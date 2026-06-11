Ελλάδα Κρήτη

Αλ. Δασκαλάκης: Μία δύσκολη υπόθεση, μία δύσκολη έρευνα-Πώς η ΕΛ.ΑΣ έφθασε στις συλλήψεις

Ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών πατέρας, γιος και βοσκός.

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Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες που, σύμφωνα με τη δικογραφία της Ασφάλειας Ηρακλείου, φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι. Πρόκειται, όπως είναι γνωστό, για έναν 57χρονο από χωριό της Μεσαράς και πρώην αυτοδιοικητικό, τον 32χρονο γιο του και τον 59χρονο βοσκό που εργαζόταν για λογαριασμό της οικογένειας.

Διαβάστε για την υπόθεση του Αλέκου Δασκαλάκη.

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