Υπόθεση Δασκαλάκη: Το παρασκήνιο πίσω από τη φονική επίθεση - Τα emails, τα στίγματα και το λάθος

Περισσότεροι από δύο μήνες επίμονων ερευνών χρειάστηκαν οι αστυνομικές αρχές για να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης που συγκλόνισε το Απεσωκάρι Ηρακλείου, οδηγώντας τελικά στη σύλληψη τριών ανδρών για τη φονική επίθεση σε βάρος του 49χρονου προέδρου της κοινότητας, Αλέξανδρου Δασκαλάκη.

Η υπόθεση, που αρχικά έμοιαζε με ατύχημα, άρχισε να παίρνει διαφορετική τροπή μετά τον θάνατο του άτυχου άνδρα στη ΜΕΘ, όπου νοσηλευόταν για ημέρες, έπειτα από βαρύτατο τραυματισμό στο κεφάλι στις 11 Μαρτίου. Οι μαρτυρίες κατοίκων άνοιξαν τον δρόμο για βαθύτερη διερεύνηση, φέρνοντας στο προσκήνιο ένα άτυπο και σκοτεινό καθεστώς «μοιρασιάς» βοσκοτόπων, αλλά και καταγγελίες για παράνομη βόσκηση σε ξένες περιουσίες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του patris.gr, συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι φέρονται να εισέρχονταν επανειλημμένα και στην περιουσία του κοινοτάρχη, προκαλώντας ζημιές και εντείνοντας τις εντάσεις.

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης αποδείχθηκαν τα τεχνολογικά δεδομένα και ειδικότερα τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων. «Δεν είναι και η Νέα Υόρκη η περιοχή», σχολίαζαν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, υπογραμμίζοντας ότι οι κινήσεις προσώπων σε μια τόσο απομονωμένη τοποθεσία δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Το μοιραίο χτύπημα και οι συλλήψεις

Η εικόνα που έχει σχηματίσει η ΕΛ.ΑΣ. θέλει έναν 57χρονο να δίνει την εντολή για την επίθεση, με εκτελεστές τον 32χρονο γιο του και έναν 59χρονο βοσκό που εργαζόταν για την οικογένεια. Το θανατηφόρο χτύπημα φέρεται να δόθηκε με γκλίτσα, πλήττοντας καίρια τον 49χρονο στο κεφάλι.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Τετάρτης σε συντονισμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Απεσωκάρι και Βαγιωνιά, αρχικά για πλημμεληματικές πράξεις, ενώ πλέον αντιμετωπίζουν κατηγορίες για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η περίπτωση του 59χρονου βοσκού, ο οποίος επιχείρησε να αλλοιώσει την εμφάνισή του, ξυριζόμενος και αλλάζοντας χτένισμα, σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον εντοπισμό. Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν ήδη χαρτογραφήσει τις κινήσεις του και τον συνέλαβαν όταν εμφανίστηκε ανυποψίαστος σε καφενείο για τον πρωινό του καφέ.

Την ίδια στιγμή, πατέρας και γιος φέρονται να διατήρησαν χαμηλό προφίλ μετά το περιστατικό, χωρίς να κινήσουν υποψίες, φτάνοντας μάλιστα –σύμφωνα με πληροφορίες– στο σημείο να δώσουν το «παρών» τόσο στην κηδεία όσο και στο μνημόσυνο του θύματος.

Τα emails και το βίντεο-ντοκουμέντο

Καταλυτικό ρόλο φαίνεται πως διαδραμάτισαν και τρία emails που εστάλησαν σε εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές από συγγενικό πρόσωπο του θύματος. Σε αυτά εκφράζονταν σαφείς επιφυλάξεις για την αρχική εκδοχή περί ατυχήματος, με ευθείες αναφορές ακόμη και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατευθύνοντας ουσιαστικά την έρευνα προς συγκεκριμένα πρόσωπα.

Παράλληλα, συγκλονιστικά είναι και τα στοιχεία από βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις του 49χρονου πριν από την επίθεση. Ο Δασκαλάκης διακρίνεται να κινείται με το μηχανάκι του, λίγα μόλις λεπτά πριν δεχθεί το μοιραίο χτύπημα.

Το πρωί της επίθεσης είχε φύγει από το σπίτι του για να προμηθευτεί καφέ και τρόφιμα για εργαζόμενο σε κοντινό χωράφι. Επέστρεψε όμως βαριά τραυματισμένος, με εμφανή αιμορραγία και σοβαρή σύγχυση.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ραγδαία. Η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο κρίθηκε επιβεβλημένη, όπου υποβλήθηκε σε κρίσιμη χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε στις 22 Μαρτίου, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Η υπόθεση πλέον εισέρχεται σε νέα φάση, με τη Δικαιοσύνη να καλείται να ρίξει πλήρες φως σε μια ιστορία που φέρνει στην επιφάνεια χρόνιες εντάσεις και σκοτεινές πρακτικές στην κρητική ύπαιθρο.