Το χρονικό της δολοφονίας Δασκαλάκη: Εμπλεκόμενος στην υπόθεση Γιακουμάκη ο ένας συλληφθέντας

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, καθώς το πρωί της Τετάρτης (10/6) οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη τριών ατόμων, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στην επίθεση που οδήγησε τελικά στον θάνατό του, ύστερα από πολυήμερη νοσηλεία.

Μάλιστα, ο 32χρονος γιος και κατηγορούμενος για την θανατηφόρα σωματική βλάβη του κοινοτάρχη είχε εμπλοκή στην υπόθεση θανάτου Γιακουμάκη. Ήταν και αυτός στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων και ήταν ανάμεσα στα άτομα που έκαναν bullying στον Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, όλα ξεκίνησαν την 1η Μαρτίου 2026, περίπου στις 11:22 το πρωί, όταν ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφυγε από το σπίτι του στο Απεσωκάρι με τη δίκυκλη μοτοσικλέτα του. Είχε προηγουμένως προμηθευτεί καφέ και τρόφιμα για εργάτη που απασχολούνταν σε χωράφι και κινήθηκε προς την περιοχή των καλλιεργειών μέσω αγροτικού δρόμου.

Ωστόσο, τα είδη που μετέφερε δεν παραδόθηκαν ποτέ. Αργότερα εντοπίστηκαν πεσμένα στον χωματόδρομο, γεγονός που ενίσχυσε από την πρώτη στιγμή τις υποψίες ότι κάτι είχε συμβεί κατά τη διαδρομή.

Λίγο αργότερα, περίπου στις 11:30, όταν ο Δασκαλάκης επέστρεψε στο σπίτι του, οι οικείοι του διαπίστωσαν ότι έφερε αιματηρό τραύμα στη βάση της μύτης, ίχνη από ρινορραγία, λερωμένα ρούχα, ενώ παρουσίαζε πτώση του επιπέδου συνείδησης και απώλεια μνήμης.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, με την πρώτη εικόνα να παραπέμπει σε λιποθυμικό επεισόδιο ή πιθανή πτώση. Επειδή όμως η κατάστασή του επιδεινώθηκε, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή λόγω κατάγματος κρανίου.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ για 21 ημέρες, όμως τελικά κατέληξε στις 22 Μαρτίου 2026.

Ανατροπή στην υπόθεση - Τα στοιχεία που «έδειξαν» έγκλημα

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει διαφορετική τροπή μέσα από την προανάκριση που διενεργήθηκε αρχικά από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και στη συνέχεια από τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες από τις 20 Απριλίου 2026 και μετά. Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έπαιξαν:

το πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας,

οι μαρτυρικές καταθέσεις,

η επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού,

η συνολική αξιολόγηση των ερευνητικών στοιχείων,

καθώς και οι καταγγελίες συγγενικών προσώπων του θύματος.

Το ιατροδικαστικό πόρισμα φέρεται να αποδίδει τον θάνατο σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συμβατές με πλήγμα στο κεφάλι από θλων όργανο.

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι τρεις άνδρες εμπλέκονται στην υπόθεση. Όπως αναφέρεται, οι δύο από αυτούς φέρονται να ενήργησαν κατόπιν παρότρυνσης τρίτου προσώπου και, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 11:22 και 11:30 το πρωί της 1ης Μαρτίου, επιτέθηκαν στον Αλέξανδρο Δασκαλάκη, καταφέροντάς του χτύπημα στο κρανίο με άγνωστο μέσο, πιθανόν ποιμενική ράβδο. Το τραύμα αυτό θεωρείται ότι οδήγησε τελικά στον θάνατό του.

Με βάση τα παραπάνω, το πρωί της 10ης Ιουνίου 2026 οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τη συνδρομή αστυνομικών του ΤΑΕ Μεσσαράς και της ΟΠΚΕ, κατά την οποία οι φερόμενοι ως δράστες προσήχθησαν.

Τι εντόπισαν κατά την έρευνα οι Αρχές

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σειρά αντικειμένων και ευρημάτων.

Στο σπίτι του ενός εκ των κατηγορουμένων στη Βαγιονιά, βρέθηκε και κατασχέθηκε κυνηγετική καραμπίνα, φυσίγγια, καθώς και άλλα αντικείμενα. Σε ποιμνιοστάσια ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν επίσης μαχαίρι, επιπλέον φυσίγγια και ποιμενικές ράβδοι, ενώ μία ακόμη ποιμενική ράβδος κατασχέθηκε από όχημα που οδηγούσε ο ίδιος.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε καταμέτρηση σε σημεία όπου διατηρούσε προβατοειδή και, σύμφωνα με την αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι από τα 679 ζώα, τα 160 δεν έφεραν ενώτια.

Σε έρευνα που έγινε σε ποιμνιοστάσιο άλλου συλληφθέντα στην περιοχή Βασιλικά Ανώγεια, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ποιμενικές ράβδοι, ενώ σε άλλο ποιμνιοστάσιο στην περιοχή Φλαθιακές εντοπίστηκαν 7 κριοί και 56 αρνιά χωρίς ενώτια. Από την κατοχή του κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητά τηλέφωνα.

Στο σπίτι του τρίτου κατηγορουμένου, επίσης στη Βαγιονιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κρητικά μαχαίρια, ενώ κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο από την κατοχή του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου, ενώ οι κατασχεθείσες ποιμενικές ράβδοι πρόκειται να αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.