Τι βρήκε η Αντιτρομοκρατική στα δύο σπίτια του 37χρονου Παλαιστινίου - Δείτε φωτογραφίες

Εξοπλισμό που περιελάμβανε ζυγαριά ακριβείας, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα και πολλές ηλεκτρονικές συσκευές βρήκαν οι αστυνομικοί στα σπίτια του 37χρονου Παλαιστίνιου, στην Κρήτη και στα Πατήσια.

Σημειώνεται πως ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα με την υπογραφή της «Χαμάς», το οποίο θα προκαλούσε παγκόσμια αναταραχή και θα ήταν πρωτοσέλιδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής ξεκίνησε στις 05.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/6), αρχικά με τη σύλληψη του και στη συνέχεια με την εξέταση του μέχρι τις 19.00 το απόγευμα. Οι ίδιες πηγές, αναφέρουν ότι ο 37χρονος Παλαιστίνιος έχει ομολογήσει τα πάντα για το σχέδιο του και έχει παραδεχθεί πως στόχος του ήταν τρομοκρατικό χτύπημα με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων.

Φωτ.: Eurokinissi

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.:

«Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Φωτ.: ΕΛΑΣ

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται».

Φωτ.: ΕΛΑΣ