«Για το καλό σου είμαστε εδώ»:Η στιγμή που αστυνομικοί ακινητοποιούν άνδρα που ήθελε να αυτοκτονήσει

Ένας άνδρας που ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του πηδώντας στο κενό από τον έκτο όροφο κτιρίου, διασώθηκε από αστυνομικούς που πρόλαβαν να τον ακινητοποιήσουν.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στον Πειραιά, με την Ελληνική Αστυνομία να αναρτά βίντεο από τη συγκλονιστική στιγμή που δύο άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα που βρισκόταν σε μπαλκόνι και πρόλαβαν να τον ακινητοποιήσουν πριν πηδήξει στο κενό.

Μάλιστα, στο εν λόγω βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να προσπαθεί να τον καθησυχάσει λέγοντας του πως «άκουσε με όλα θα πάνε καλά, για το καλό σου είμαστε εδώ».