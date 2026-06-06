Νέα Πεντέλη: Απεγκλωβίστηκε 81χρονος μετά από πτώση σε ρέμα 5 μέτρων – Είχε εκδοθεί Silver Alert

Συναγερμός σήμανε στη Νέα Πεντέλη, όπου εντοπίστηκε και ανασύρθηκε ένας άνδρας ηλικίας 81 ετών από ρέμα (χαντάκι) βάθους περίπου πέντε μέτρων.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού του ηλικιωμένου άνδρα, με τη συνδρομή διασωστών. Ο 81χρονος ανασύρθηκε από το δύσβατο σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για τον άνδρα είχε προηγουμένως ενεργοποιηθεί Silver Alert, καθώς είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του και γίνονταν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του από την Πέμπτη (4/6) όταν εκδόθηκε η ειδοποίηση.

Ο ηλικιωμένος είχε εξαφανιστεί από την περιοχή των Μελισσίων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο ρέμα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις Αρχές.