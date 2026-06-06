Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς

Στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου προχώρησαν σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου, στην Κρήτη στελέχη της ΕΥΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες των ελληνικών αρχών, ο 37χρονος κατηγορείται για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών.

Αξιοποίηση πληροφοριών

Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών που ήθελαν τον 37χρονο να σχεδιάζει τρομοκρατικό χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων, και συντονισμό μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του συλληφθέντος και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ (σ.σ. βομβιστικές επιθέσεις).

Ο 37χρονος βρίσκεται νόμιμα εδώ και περίπου ένα χρόνο στην Ελλάδα. Αρχικά ζούσε στην Αθήνα, ωστόσο μετακόμισε στην Κρήτη. Ο συλληφθείς είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από τις ελληνικές υπηρεσίες εδώ και μία εβδομάδα περίπου,



Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό.



Τα ευρήματα αναμένεται να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της Αστυνομίας.



Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του και τυχόν συνεργασίες ή διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας.