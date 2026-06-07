Αίγιο: Συνελήφθη από την Interpol άνδρας που είχε σκοτώσει Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

Στη σύλληψη 55χρονου άνδρα στο Αίγιο προχώρησαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 55χρονος φέρεται να είχε διαπράξει ανθρωποκτονία το 1999 στην Αυστραλία, με θύμα έναν Έλληνα υπήκοο, όπου και διέμενε εκείνη την περίοδο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια ο άνδρας ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε τα στοιχεία της ταυτότητάς του και εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Αίγιο, επιχειρώντας να αποφύγει τη σύλληψη.

Η ερυθρά αγγελία της Interpol

Σε βάρος του εκκρεμούσε «ερυθρά αγγελία» της Interpol, ωστόσο η αλλαγή χώρας και ονόματος είχαν δυσκολέψει τον εντοπισμό του από τις αρχές για πολλά χρόνια.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 55χρονο και να τον συλλάβουν.

Για την υπόθεση αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσής του.