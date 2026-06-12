Χειροπέδες σε Τούρκο με «ερυθρά αγγελία» της Interpol - Είχε πάνω από 5.300 φαρμακευτικά δισκία

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Στη σύλληψη ενός 43χρονου υπηκόου Τουρκίας, ο οποίος καταζητούνταν διεθνώς με Ερυθρά Αγγελία της Interpol, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 43χρονος αναζητείτο από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απείθεια και παράνομα τυχερά παίγνια.

Για τον εντοπισμό του αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία, καθώς και οι δίαυλοι συνεργασίας της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και του Τμήματος Interpol του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ.

astynomia.gr

Περισσότερα από 5.300 νευρολογικά και ψυχιατρικά σκευάσματα

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν στελέχη διαφόρων εξειδικευμένων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία δικαστικού λειτουργού στον χώρο όπου διέμενε ο 43χρονος.

Μέσα σε σακίδιο που βρέθηκε στο δωμάτιό του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 5.342 δισκία νευρολογικών και ψυχιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προμηθευτεί με σκοπό τη διακίνησή τους.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για παρασκευή, επεξεργασία ή κυκλοφορία επιβλαβών φαρμάκων, πέραν της διαδικασίας που αφορά το διεθνές ένταλμα αναζήτησης.

Δικογραφία και για δεύτερο Τούρκο υπήκοο

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας και σε βάρος ακόμη ενός Τούρκου υπηκόου.

Στην οικία του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος, οι οποίες κρίθηκαν προδήλως πλαστές από τις αρχές.

Ο 43χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης.