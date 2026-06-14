Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε βλήμα όλμου στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε στην Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαίδευσης, μετά τον εντοπισμό άσκαστου βλήματος όλμου σε σημείο κοντά στις εγκαταστάσεις.



Το βλήμα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μηχάνημα γκρέιντερ προσέκρουσε σε μεταλλικό αντικείμενο, με τους εργαζόμενους να διαπιστώνουν στη συνέχεια ότι επρόκειτο για παλαιό πολεμικό υλικό.



Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο έφτασαν στελέχη του Τμήματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς. Οι πυροτεχνουργοί του στρατού ανέλαβαν την επιχείρηση και προχώρησαν στην εξουδετέρωση του βλήματος.



Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει τραυματισμός ή άλλο πρόβλημα. Μετά την απομάκρυνση του κινδύνου, οι εργασίες στην περιοχή συνεχίζονται κανονικά.