Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 71χρονος μοτοσικλετιστής

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, με θύμα έναν 71χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.



Σύμφωνα με όσα αναφέρει το thesstoday, το δυστύχημα έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μηχανιώνα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 71χρονος εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.



Στη συνέχεια, το δίκυκλο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη στο οδόστρωμα.



Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 71χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο του δυστυχήματος.



Τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.