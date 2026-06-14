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Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 71χρονος μοτοσικλετιστής

Η μοτοσικλέτα του 71χρονου εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας.

Πηγή φωτογραφίας: thesstoday
Πηγή φωτογραφίας: thesstoday
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Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 13 Ιουνίου 2026 στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, με θύμα έναν 71χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το thesstoday, το δυστύχημα έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μηχανιώνα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 71χρονος εξετράπη της πορείας της, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί.

Στη συνέχεια, το δίκυκλο προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 71χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και κατέληξε στο σημείο του δυστυχήματος.

Τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διερευνά το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

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