Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

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Στη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς ένας 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6).

Όπως μεταφέρει το messolonghivoice.gr, το τραγικό περιστατικό συνέβη στα Πηγάδια Ξηρομέρου. Ο νεαρός οδηγός, υπό συνθήκες που δεν έχουν διασαφηνιστεί, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του.

Φωτό: messolonghivoice.gr

Η μοτοσικλέτα φέρεται να κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου.

Φωτό: messolonghivoice.gr

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.