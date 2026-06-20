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Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Το όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να καταλήξει σε βραχώδες σημείο και ο νεαρός οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα.

Φωτό: messolonghivoice.gr
Φωτό: messolonghivoice.gr
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Στη θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς ένας 25χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (20/6).

Όπως μεταφέρει το messolonghivoice.gr, το τραγικό περιστατικό συνέβη στα Πηγάδια Ξηρομέρου. Ο νεαρός οδηγός, υπό συνθήκες που δεν έχουν διασαφηνιστεί, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του.

Φωτό: messolonghivoice.gr
Φωτό: messolonghivoice.gr

Η μοτοσικλέτα φέρεται να κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου.

Φωτό: messolonghivoice.gr
Φωτό: messolonghivoice.gr

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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