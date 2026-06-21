Χανιά: Νεκρός 28χρονος οδηγός μηχανής - Προσπάθησε να αποφύγει πεζό και έχασε τον έλεγχο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί στον Πλατανιά Χανίων, κοντά σε διάβαση πεζών στην περιοχή όπου βρίσκεται σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kriti360, ο νεαρός, με καταγωγή από τον Έβρο, κινούνταν με τη μηχανή του όταν προσπάθησε να αποφύγει πεζό τουρίστα που διέσχιζε τη διάβαση. Στην προσπάθειά του να αντιδράσει, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας, έπεσε στο οδόστρωμα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο 28χρονος υπέστη θανατηφόρα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία Χανίων διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.