Χανιά: Τραγωδία στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης - Εντοπίστηκε νεκρός 60χρονος

Ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα Χανιά και πιο συγκεκριμένα στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης που ανήκει στον δήμο Καντάνου-Σελίνου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα patris.gr, ο άνδρας κατέρρευσε κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Η σορός εντοπίστηκε σε δύσβατο σημείο προς την έξοδο του φαραγγιού, όπου βρίσκεται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να την παραλάβει.

Στην επιχείρηση για τη μεταφορά της σορού συμμετέχουν πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, καθώς και κλιμάκιο της ΕΜΟΔΕ, οι οποίοι επιχειρούν υπό δύσκολες συνθήκες για την ανάσυρση και μεταφορά του άτυχου άνδρα.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς και τη διενέργεια των προβλεπόμενων εξετάσεων από τις αρμόδιες αρχές.