Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Δόθηκε χρόνος στον 43χρονο να κάνει λάθη - Τι είπε στην ομολογία του

«Λύγισε» και ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής τη στυγερή δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, της οποίας τα ίχνη είχαν χαθεί από τις 30 Μαΐου και αναζητούταν από τις Αρχές και του οικείους της. Όλα τα στοιχεία των ερευνών «έδειχναν» ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια πίσω από την εξαφάνιση, με τον 43χρονο να αρνείται κάθε εμπλοκή.

Ωστόσο, ο 43χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της Σταυρούλας στις Αρχές, υποδεικνύοντάς τους το σημείο όπου την είχε θάψει, σε ένα χωράφι στον Βατόλακκο Χανίων. Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την υπόθεση στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στις έρευνες της Ασφάλειας Χανίων, κάνοντας λόγο για μεθοδική και επίμονη δουλειά από την πρώτη στιγμή. Όπως σημείωσε, οι αστυνομικοί είχαν εξαρχής την εκτίμηση ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ακόμη και πριν προκύψουν αποδείξεις, ενώ η καθυστερημένη δήλωση εξαφάνισης έδωσε χρόνο στον δράστη να επιχειρήσει να καλύψει τα ίχνη του.

Παράλληλα, όμως, όπως ανέφερε η ίδια, μετά την προσαγωγή του δόθηκε χρόνος στον δράστη ώστε να κάνει λάθη και να μπορέσουν οι Αρχές να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για την έρευνα.

Σύμφωνα με την ίδια, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στο σπίτι του καθ' ομολογίαν δολοφόνου με τη συνδρομή ειδικών κλιμακίων από την Αθήνα, ενώ τα εγκληματολογικά εργαστήρια εντόπισαν ίχνη αίματος της γυναίκας στο σπίτι και στο όχημά του. Παράλληλα, βιντεοληπτικό υλικό που έδειχνε τη γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι χωρίς να αποχωρεί, είχε διαγραφεί από τον δράστη και χρειάστηκε διαδικασία ανάκτησης. Όλα αυτά τα στοιχεία έκαναν τον δράστη να καταλάβει ότι είναι μονόδρομος η ομολογία του εγκλήματος.

Το σημείο όπου ο 43χρονος έθαψε το πτώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη / Eurokinissi

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε έναν διαπληκτισμό, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα πραγματικά αίτια της πράξης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., η 45χρονη φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο αλλά και από χτύπημα στο κεφάλι, ενώ αναμένονται τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα για πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Έδειξε στις Αρχές το σημείο που την έθαψε

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου, ο άνδρας υπέδειξε το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της άτυχης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτική περιοχή στον Βατόλακκο Χανίων, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Να σημειωθεί ότι το σημείο που βρέθηκε η σορός της άτυχης 45χρονης είναι πολύ κοντά που ο 43χρονος Σκοπιανός είχε και τα 13 δενδρύλλια κάνναβης

Η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη κατάσταση σήψης, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των ερευνητών ως προς την ακριβή διαπίστωση των συνθηκών θανάτου.

Ο δράστης προανακριτικά φέρεται να υποστηρίζει ότι πήγε στο σπίτι, του έκανε καβγά, τσακώθηκαν και πάνω στην ένταση την σκότωσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να επισκεπτόταν συχνά το σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο προκειμένου να ελέγχει την κατάστασή του και κατά τη διάρκεια μίας από αυτές τις επισκέψεις φαίνεται ότι τσακώθηκαν.

Ο 43χρονος φέρεται αρχικά να τη χτύπησε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω, ενώ στη συνέχεια τη μαχαίρωσε στη θωρακική χώρα, ενώ η σορός της 45χρονης φέρει και χτύπημα στο κεφάλι από όργανο. Στη συνέχεια, φέρεται να έβαλε τη σορό σε σακούλα, να τη μετέφερε με το βαν του στο χωράφι, όπου και την έθαψε.