Πέθανε μαρτυρικά η Σταυρούλα Λεβεντάκη - Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 43χρονος

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία, ερευνούν οι Αρχές.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε έναν μαρτυρικό θάνατο. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, η 45χρονη ήταν δεμένη στα χέρια και τα πόδια με δεματικά, ενώ είχε μονωτική ταινία περασμένη 6-7 φορές γύρω από το στόμα της.

Παράλληλα, έφερε τραύματα από δύο μαχαιριές στο στήθος της ενώ η σορός της βρέθηκε τυλιγμένη σε μεγάλες σακούλες απορριμμάτων.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε θαμμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου, σε χωράφι στον Βατόλακκο, το πρωί της Κυριακής, έπειτα από την ομολογία του 43χρονου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί καβγά που σχετιζόταν με ζημιές στο σπίτι, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο ύπαρξης σεξουαλικού κινήτρου.

Καθοριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών αναμένονται τη Δευτέρα.

Πώς έφτασε στην ομολογία ο 43χρονος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος «έσπασε» κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου είχε θάψει τη σορό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της 45χρονης, σε κατάσταση σοκ, καθώς από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της –στις 30 Μαΐου– εξέφραζε φόβους ότι είχε συμβεί κάτι κακό.

Η αστυνομική έρευνα φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης πριν την εξαφάνισή της, εντοπίζοντας ως τελευταίο στίγμα το σπίτι του κατηγορούμενου, μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε ίχνη αίματος στο εσωτερικό της κατοικίας –σε έπιπλα και συσκευές– καθώς και στο όχημα του 43χρονου, στοιχεία που ενίσχυσαν το κατηγορητήριο.