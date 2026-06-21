Δολοφονία Λεβεντάκη: Ο 43χρονος δράστης ισχυρίζεται ότι είχε ερωτική σχέση μαζί της - Πώς τη σκότωσε

Σοκαρισμένη παρακολουθεί η τοπική κοινωνία Χανίων τις εξελίξεις και τις συνεχείς αποκαλύψεις που αφορούν, τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνταν επί 22 μέρες. Φως στην υπόθεση της νέας γυναικοκτονίας ρίχνουν τα νέα στοιχεία για το κίνητρο του φονικού, το οποίο ομολόγησε ότι διέπραξε ο 43χρονος ενοικιαστής της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του, ο 43χρονος ενοικιαστής, αφού παραδέχτηκε ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας στα Χανιά, περιέγραψε στις αρχές τί ακριβώς συνέβη την 30η Μαΐου, την ημέρα θανάτου και εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όπως ανέφερε ο Σκοπιανός, φέρεται να είχε στο παρελθόν ερωτική σχέση με την 45χρονη.

Του ζήτησε ερωτική συνεύρεση

Την μέρα του φονικού, όταν η γυναίκα πήγε στην μονοκατοικία που νοίκιαζε στον 43χρονο, φέρεται να του ζήτησε να βρεθούν ερωτικά και εκείνη την ημέρα, αλλά αυτός αρνήθηκε. Τότε οι δύο τους έκατσαν στο σπίτι και συζήτησαν για τις φθορές τους σπιτιού, πίνοντας μπύρες. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, φέρεται να ζήτησε ξανά να έρθουν σε επαφή και εκείνος αρνήθηκε εκ νέου.

Τότε, όπως ισχυρίζεται ο καθ’ ομολογίαν δράστης, η 45χρονη τον εκβίασε, λέγοντας του πως θα τα πει όλα στη σύζυγό του. Ο καυγάς έγινε έντονος, με αποτέλεσμα ο ενοικιαστής και η Σταυρούλα να πιαστούν στα χέρια. Όπως είπε ο άνδρας, εκείνη τον χτύπησε με αποτέλεσμα ο Σκοπιανός να πάρει ένα μπουκάλι μπύρας που ήταν πάνω στο τραπέζι και να την χτυπήσει στο κεφάλι, μέχρι που αυτό έσπασε.

Στη συνέχεια, και ενώ η Σταυρούλα Λεβεντάκη φώναζε για βοήθεια, ο ενοικιαστής της έκλεισε το στόμα, χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία την οποία της πέρασε 6 με 7 φορές. Πάνω στον καυγά, μάλιστα, της κατάφερε δύο μαχαιριές σε σημείο κοντά στην καρδιά.

Αφού την σκότωσε, την έδεσε χειροπόδαρα με tie wrap, της τύλιξε το σώμα με τέσσερις σακούλες και την άφησε στο πάτωμα. Λίγες ώρες αργότερα, ο 43χρονος πήγε σε ένα μαγαζί και έκατσε εκεί για αρκετές ώρες. Στο κατάστημα εστίασης συνάντησε ένα άτομο και λίγες ώρες αργότερα, αφού έκανε βόλτα στην περιοχή, επέστρεψε στο σπίτι του στα Χανιά.

Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, έβαλε το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη στο μικρό βαν που χρησιμοποιούσε και το μετέφερε στο χωράφι του, στην περιοχή Βατόλακκος, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το έγκλημα. Εκεί, ο δράστης έσκαψε έναν μεγάλο λάκκο και τοποθέτησε μέσα τη σορό της 45χρονης. Αφού την έθαψε, παρέμεινε στο σημείο για λίγες ώρες και επέστρεψε στο σπίτι του.

Έκτοτε, ο ενοικιαστής προσποιούνταν ότι δεν ήξερε πού βρίσκεται η 45χρονη, ενώ προσπαθούσε να παραπλανήσει τις έρευνες των αρχών «δείχνοντας» ως υπεύθυνο για την εξαφάνιση της Σαυρούλας, τον αδερφό της, λέγοντας ότι τα αδέρφια δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους.

Το βίντεο που διέγραψε ο δράστης

Ο ενοικιαστής από την πρώτη στιγμή είχε προσπαθήσει να «δείξει» ως υπεύθυνο της εξαφάνισης τον αδερφό της Σταυρούλας Λεβεντάκη, αναφέροντας ότι τα δύο αδέρφια είχαν διαφορές και συχνά τσακώνοντας για τα περιουσιακά τους.

Η 45χρονη, έξω από το σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο είχε τοποθετήσει κάμερες ασφαλείας, τις οποίες οι αρχές «ξήλωσαν» και έψαξαν για περισσότερα στοιχεία.

Ωστόσο, ο ενοικιαστής είχε αναφέρει ότι συνήθιζε να σβήνει το υλικό από τις συγκεκριμένες κάμερες ασφαλείας. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από τις 30 Μαΐου, που ουσιαστικά δείχνει τη γυναίκα να μπαίνει στο σπίτι και να μην βγαίνει ποτέ από αυτό. Τα πλάνα είχε προλάβει να τα διαγράψει ο δράστης και χρειάστηκε να γίνει διαδικασία ανάκτησης από τις αρχές.

Τι κατέθεσε στην Αστυνομία

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη από τον 43χρονο Σκοπιανό, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία, ερευνούν οι Αρχές.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε έναν μαρτυρικό θάνατο. Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, η 45χρονη ήταν δεμένη στα χέρια και τα πόδια με δεματικά, ενώ είχε μονωτική ταινία περασμένη 6-7 φορές γύρω από το στόμα της.

Παράλληλα, έφερε τραύματα από δύο μαχαιριές στο στήθος της ενώ η σορός της βρέθηκε τυλιγμένη σε μεγάλες σακούλες απορριμμάτων.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε θαμμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου, σε χωράφι στον Βατόλακκο, το πρωί της Κυριακής, έπειτα από την ομολογία του 43χρονου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου περί καβγά που σχετιζόταν με ζημιές στο σπίτι, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο ύπαρξης σεξουαλικού κινήτρου.

Καθοριστικές απαντήσεις αναμένεται να δώσει η νεκροψία – νεκροτομή, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών αναμένονται τη Δευτέρα.

Πώς έφτασε στην ομολογία ο 43χρονος

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 43χρονος «έσπασε» κατά τη διάρκεια της νύχτας, εγκαταλείποντας τη μέχρι τότε σκληρή στάση που τηρούσε μετά τη σύλληψή του. Περιέγραψε με λεπτομέρειες τι συνέβη την ημέρα της δολοφονίας και οδήγησε τις αρχές στο σημείο όπου είχε θάψει τη σορό, η οποία ανασύρθηκε λίγο αργότερα από τους αστυνομικούς.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αδελφός της 45χρονης, σε κατάσταση σοκ, καθώς από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της –στις 30 Μαΐου– εξέφραζε φόβους ότι είχε συμβεί κάτι κακό.

Η αστυνομική έρευνα φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι αρχές κατάφεραν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης πριν την εξαφάνισή της, εντοπίζοντας ως τελευταίο στίγμα το σπίτι του κατηγορούμενου, μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε ίχνη αίματος στο εσωτερικό της κατοικίας –σε έπιπλα και συσκευές– καθώς και στο όχημα του 43χρονου, στοιχεία που ενίσχυσαν το κατηγορητήριο.