Βόνιτσα: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση στο φαράγγι Τρύφου - Σώος ανασύρθηκε ένας άνδρας

Σε πολύωρη και ιδιαίτερα δύσκολη επιχείρηση διάσωσης εξελίχθηκε περιστατικό στο φαράγγι Τρύφου, στη Βόνιτσα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για τον εντοπισμό και την ανάσυρση δύο ανδρών σε δύσβατο σημείο.

Το περιστατικό ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελλάδας ενημερώθηκε μέσω κλήσης στο 112 για δύο άνδρες που βρίσκονταν σε δύσβατη περιοχή μέσα στο φαράγγι. Άμεσα πραγματοποιήθηκε γεωεντοπισμός και κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 18 πυροσβέστες, η ομάδα ορμητικών νερών, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 6ης ΕΜΑΚ, ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και drone της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνδράμοντας στον εντοπισμό και την προσέγγιση των δύο ανδρών.

Η επιχείρηση διάσωσης

Μετά από πολύωρες προσπάθειες, οι διασώστες κατάφεραν το πρωί της Πέμπτης να απεγκλωβίσουν ζωντανό τον έναν άνδρα.

Στη συνέχεια εντόπισαν τον δεύτερο, έναν 40χρονο, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο σημείο παραμένουν υπό διερεύνηση.