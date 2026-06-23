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Δραματική επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία πεζοπόρου που έπεσε σε γκρεμό στα Καλάβρυτα

Έπειτα από ολονύχτιες προσπάθειες οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσέγγισαν τον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Επιχείρηση διάσωσης στα Καλάβρυτα/Πυροσβεστικό Σώμα
Επιχείρηση διάσωσης στα Καλάβρυτα/Πυροσβεστικό Σώμα
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Βραδινές ώρες της Δευτέρας 22 Ιουνίου ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διάσωση 60χρονου ημεδαπού πεζοπόρου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδι στο Κέρτεζη του δήμου Καλαβρύτων.

Πρόκειται για περιπατητή που τραυματίστηκε μετά από πτώση σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Μετά από κλήση του στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του, κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρύτων, την 6η ΕΜΑΚ και την 6η ΕΜΟΔΕ.

Ταυτόχρονα, κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο, το οποίο, λόγω των συνθηκών (χαμηλή ορατότητα λόγω σκότους και πολύ δύσβατο- γκρεμός), αδυνατούσε να προσεγγίσει το σημείο όπου βρισκόταν ο τραυματίας.

Τελικά, οι επίγειες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από ολονύχτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση, προσέγγισαν τον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρύτων.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

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Ελλάδα Επιχείρηση Διάσωσης Πυροσβεστική ΕΜΑΚ Καλάβρυτα Local News

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