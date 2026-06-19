Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης δύο νεαρών πεζοπόρων στον Όλυμπο - Τραυματισμένος ο ένας

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης δύο νεαρών περιπατητών στην περιοχή Ρέμα Ορλιά, στον Δήμο Δίου-Ολύμπου Πιερίας, το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου, η οποία κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εξειδικευμένες ορειβατικές ομάδες.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν και μετά από πολύωρη προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό τους, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ενώ ο ένας από αυτούς χρειάστηκε να διακομιστεί με φορείο λόγω τραυματισμού που υπέστη κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στο πόδι του.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι δύο περιπατητές παραδόθηκαν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας στον τραυματία, ο οποίος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά 18 πυροσβέστες από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Κατερίνης και Λιτοχώρου, καθώς και δύο Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας και Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και ο Φυσιολατρικός Σύλλογος Λιτοχώρου «Ο Όλυμπος».