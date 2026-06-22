Θανατηφόρο τροχαίο στην Αγία Παρασκευή: ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε πεζή

Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στη Λεωφόρο Μεσογείων, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όταν διερχόμενο όχημα χτύπησε μία πεζή γυναίκα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 14:00, κοντά στο ύψος του αριθμού 396 της Λεωφόρου Μεσογείων. Η τραυματισμένη γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η παράσυρση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ την έρευνα για το δυστύχημα διενεργεί η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.