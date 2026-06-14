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Τραγωδία με νεκρό ανήλικο σε τροχαίο σε επαρχιακό δρόμο της Αργολίδας

Ο άτυχος νεαρός που οδηγούσε μοτοποδήλατο έχασε τον έλεγχό του, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε τοίχο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Αργολίδα, με θύμα έναν ανήλικο οδηγό δικύκλου μοτοποδηλάτου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το τροχαίο σημειώθηκε στο 12ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άργους – Προσύμνης.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

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