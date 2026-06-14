Τραγωδία με νεκρό ανήλικο σε τροχαίο σε επαρχιακό δρόμο της Αργολίδας
Ο άτυχος νεαρός που οδηγούσε μοτοποδήλατο έχασε τον έλεγχό του, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε τοίχο.
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Αργολίδα, με θύμα έναν ανήλικο οδηγό δικύκλου μοτοποδηλάτου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το τροχαίο σημειώθηκε στο 12ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Άργους – Προσύμνης.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο. Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο νεαρός οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.