Βίντεο από τη σύλληψη της Έλενας Τοπαλίδου που οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Το βίντεο που παρουσίασε ο Ant1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων φαίνεται η ηθοποιός να προσπαθεί να αποφύγει το μπλόκο που είχαν στήσει αστυνομικοί στα Κάτω Πατήσια, επί της Αγίου Μελετίου, με έναν εξ αυτών να προσπαθεί να τη σταματήσει.



Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η Έλενα Τοπαλίδου να έχει κατέβει από το αυτοκίνητο και να μπαίνει σε ένα μαγαζί προκειμένου να συνέλθει, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο εμφανίζεται η ηθοποιός να φεύγει με τους αστυνομικούς για το τμήμα.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, η πρώτη μέτρηση στο αλκοτέστ έδειξε 0,80 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ η δεύτερη 0,77 χιλιοστά, με το όριο να είναι στο 0,25.



«Σταμάτησε τη δεύτερη φορά, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και ζήτησε να πάει τουαλέτα», λέει αυτόπτης μάρτυρας

Στον Ant1 μίλησε και αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο, περιγράφοντας όσα είδε.



«Πήγα να πετάξω τα σκουπίδια και εκείνη την ώρα είδα να φεύγει ένα αυτοκίνητο, μπλε σκούρο. Της έκαναν νόημα οι αστυνομικοί να σταματήσει και σταμάτησε τη δεύτερη φορά. Είδα ότι της έκαναν αλκοτέστ», είπε αρχικά και συνέχισε:



«Η γυναίκα κατέβηκε από το αυτοκίνητο και ζήτησε να πάει στην τουαλέτα. Μετά από πέντε λεπτά της χτύπησαν την πόρτα, βγήκε έξω και πιστεύω ότι την οδήγησαν στο τμήμα».

«Κάποιες ατυχίες συμβαίνουν»

Μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», τονίζοντας ότι ήταν μια άτυχη στιγμή και ζητά από όλους να σεβαστούν το γεγονός ότι το παιδί της δίνει Πανελλήνιες.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου» ήταν τα λόγια της ηθοποιού.