Ελλάδα Αλκοόλ Σύλληψη Showbiz

Συνελήφθη η ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Πρόκειται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.

Έλενα Τοπαλίδου/NDP
Έλενα Τοπαλίδου/NDP
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 11:04

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Συνελήφθη από την Τροχαία, η γνωστή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος, Έλενα Τοπαλίδου, μετά από αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο έλεγχος έγινε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Ιουνίου στην οδό Πατησίων. 

Έλενα Τοπαλίδου/NDP
Έλενα Τοπαλίδου/NDP

Η ηθοποιός οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο με τον δεύτερο έλεγχο να δείχνει πάνω από 0,7 mg αλκοόλ στον οργανισμό της. Πρόκειται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αλκοόλ Σύλληψη Showbiz

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader