Συνελήφθη η ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνελήφθη από την Τροχαία, η γνωστή ηθοποιός, χορεύτρια και χορογράφος, Έλενα Τοπαλίδου, μετά από αλκοτέστ στο οποίο υπεβλήθη. Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, ο έλεγχος έγινε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής 5 Ιουνίου στην οδό Πατησίων.

Έλενα Τοπαλίδου/NDP

Η ηθοποιός οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο με τον δεύτερο έλεγχο να δείχνει πάνω από 0,7 mg αλκοόλ στον οργανισμό της. Πρόκειται να οδηγηθεί στο αυτόφωρο.