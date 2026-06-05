Τοπαλίδου μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: «Άτυχη στιγμή, δεν θα επαναληφθεί»

Μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η Έλενα Τοπαλίδου μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», τονίζοντας ότι ήταν μια άτυχη στιγμή και ζητά από όλους να σεβαστούν το γεγονός ότι το παιδί της δίνει Πανελλήνιες.

«Κάποια πράγματα συμβαίνουν, κάποιες ατυχίες συμβαίνουν, έτσι συνέβη και σε εμένα ένα ατύχημα. Μαθαίνουμε από τα λάθη μας, θα μάθω. Παρακαλώ πολύ να προστατεύσουμε το γεγονός ότι ο γιος μου αυτή τη στιγμή δίνει Πανελλήνιες. Ήταν μία κακή στιγμή, δεν θα επαναληφθεί και να πέσουν οι τόνοι από όλους όσους με σέβονται και με αγαπούν. Παρακαλώ να σκεφτούν ότι αυτή τη στιγμή το μόνο που με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Όλα τα άλλα λύνονται. Το μήνυμα μου προς τους ανθρώπους που με σέβονται και με αγαπούν είναι να σεβαστούν και την ατυχία μου» ήταν τα λόγια της ηθοποιού.