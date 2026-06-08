Έλενα Τοπαλίδου: Σήμερα η δίκη μετά τη σύλληψή της για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Σήμερα το μεσημέρι και ενώ η υπόθεση είχε πάρει αναβολή την Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί - μετά τις 12 το μεσημέρι - η δίκη για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ της Έλενας Τοπαλίδου, ωστόσο η ίδια δεν θα παραστεί όπως έγινε γνωστό, καθώς δεν κρίνεται αναγκαίο και θα εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Happy Day» η ηθοποιός είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση γιατί αυτό που συνέβη την επηρέασε πάρα πολύ όλο το Σαββατοκύριακο.

«Ήταν μια πάρα πολύ οδυνηρή εμπειρία για την Έλενα, σαφώς και αναγνωρίζει το λάθος της. Οδυνηρή η εμπειρία και στο κρατητήριο... Το μυαλό της είναι στο παιδί της, τον Πέτρο που δίνει εξετάσεις. Απλώς ζητάει από τον κόσμο να κοπάσει ο θόρυβος. Είναι έτοιμη να υποστεί και τις συνέπειες, όμως η ψυχολογία της είναι ευαίσθητη» εξήγησε ο Άρης Καβατζίκης που μίλησε μαζί της καθώς τους συνδέει φιλία ετών.