Κρήτη: Πώς η ΕΥΠ έφτασε στον 37χρονο Παλαιστίνιο - Το διαμέρισμα στα Πατήσια και το σχέδιο επίθεσης

Ένα κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες, το οποίο επρόκειτο να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες, φέρεται να βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών που οδήγησαν στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και στελεχών της ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να διέμενε στην Ελλάδα τουλάχιστον έναν χρόνο, έχοντας λάβει άσυλο, ενώ το τελευταίο δεκαπενθήμερο εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο.

Οι εκτιμήσεις των Αρχών

Αξιωματούχοι της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο συλληφθείς ενδέχεται να είχε λάβει ειδική εκπαίδευση και να πραγματοποιούσε μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο σχεδιασμού πιθανών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται τόσο οι πρόσφατες συλλήψεις τεσσάρων ατόμων στην Κύπρο με κατηγορίες που σχετίζονται με τρομοκρατία, όσο και ένα διαμέρισμα που φέρεται να είχε μισθώσει ο 37χρονος στα Πατήσια.

Τι εντοπίστηκε στο διαμέρισμα

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα της Αθήνας, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και αποθηκευτικά μέσα USB.

Παράλληλα, βρέθηκαν χημικές ουσίες και εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων και αντιδραστήρας, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα υλικά που εντοπίστηκαν δεν επαρκούσαν από μόνα τους για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς φέρεται να απουσίαζαν κρίσιμα συστατικά.

Οι Αρχές ερευνούν επίσης ηλεκτρονικές παραγγελίες χημικών προϊόντων που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει ο 37χρονος το προηγούμενο διάστημα.

Οι πληροφορίες για πιθανό σχέδιο επίθεσης

Πηγές αναφέρουν ότι κατά την εξέτασή του ο συλληφθείς φέρεται να παραδέχθηκε πως υπήρχε σχεδιασμός επίθεσης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι τελικά δεν προχώρησε στην υλοποίησή του.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν φαίνεται να έχει πείσει πλήρως τους ερευνητές, οι οποίοι συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση όλων των πιθανών σεναρίων.

Η σύνδεση με την υπόθεση της Κύπρου

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να διαδραμάτισαν οι συλλήψεις τεσσάρων ατόμων στην Κύπρο πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον στόχων ισραηλινών συμφερόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των τεσσάρων φέρεται να παραδέχθηκε στις κυπριακές αρχές ότι υπήρχε σχεδιασμός επίθεσης, με φόντο τις εξελίξεις στη Γάζα.

Ο ρόλος των κινητών τηλεφώνων

Κομβικής σημασίας για την έρευνα θεωρούνται τα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων των συλληφθέντων στην Κύπρο, καθώς φέρεται να αποκαλύφθηκαν επαφές με άλλα πρόσωπα.

Μέσω της συνεργασίας με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και της ανταλλαγής στοιχείων, οι ελληνικές Αρχές εντόπισαν τον 37χρονο στην Κρήτη και, έπειτα από διακριτική παρακολούθηση, αποφάσισαν να προχωρήσουν στη σύλληψή του, ενώ οι έρευνες για την πλήρη χαρτογράφηση των επαφών και των δραστηριοτήτων του βρίσκονται σε εξέλιξη.