Στη ΓΑΔΑ ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για συμμετοχή στη Χαμάς - Δείτε βίντεο

Στη ΓΑΔΑ μεταφέρθηκε στις 07:30 το πρωί της Δευτέρας (8/6) ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη με κατηγορίες που σχετίζονται με συμμετοχή στη Χαμάς, στο πλαίσιο ευρείας έρευνας των ελληνικών αρχών για πιθανές διασυνδέσεις με τρομοκρατικές δραστηριότητες.

Η σύλληψή του προέκυψε έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), μετά την αξιοποίηση πληροφοριών που, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, συνέδεαν τον 37χρονο με άτομα που είχαν απασχολήσει πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας σε υποθέσεις τρομοκρατίας.

Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διέμενε και εργαζόταν στην Κρήτη, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης και πραγματοποίηση ταξιδιών με σκοπό την υποστήριξη ή εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οργάνωσης

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται στοιχεία που αφορούν πιθανή εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, φέρεται να είχε προχωρήσει ακόμη και σε διαδικτυακή παραγγελία υλικών που εξετάζονται για ενδεχόμενη χρήση στην παρασκευή εκρηκτικών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε στην περιοχή της πλατείας Αμερικής όσο και σε κατοικίες στην Κρήτη, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος ψηφιακών και τεχνικών ευρημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κινητά τηλέφωνα, φορητός υπολογιστής, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εξειδικευμένος εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως ζυγός ακριβείας και μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Τα κατασχεθέντα έχουν ήδη αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ενδελεχή εξέταση, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα φωτίσουν το εύρος της δραστηριότητας του 37χρονου και τυχόν διασυνδέσεις του.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επαφών του και να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν συνεργοί ή πρόσωπα που τον διευκόλυναν στις κινήσεις του. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε την Κυριακή ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής στην Κρήτη και, μετά τη μεταγωγή του στη ΓΑΔΑ, αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τις περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες