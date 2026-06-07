Κρήτη: ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική εξάρθρωσαν σχέδιο επίθεσης σε ισραηλινό στόχο-Τι κατέθεσε ο 37χρονος

Ένα τρομοκρατικό χτύπημα με την υπογραφή της «Χαμάς», το οποίο θα προκαλούσε παγκόσμια αναταραχή και θα ήταν πρωτοσέλιδο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φαίνεται ότι σχεδίαζε 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής ξεκίνησε στις 05.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/6), αρχικά με τη σύλληψη του και στη συνέχεια με την εξέταση του μέχρι τις 19.00 το απόγευμα. Οι ίδιες πηγές, αναφέρουν ότι ο 37χρονος Παλαιστίνιος έχει ομολογήσει τα πάντα για το σχέδιο του και πιο αναλυτικά ότι στόχος του ήταν τρομοκρατικό χτύπημα με εκρηκτικά σε κρουαζιερόπλοιο ισραηλινών συμφερόντων.

Σύνδεση με συλλήψεις στην Κύπρο

Πρόκειται για τρομοκράτη που έχει εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς -πιθανότατα στη Μαλαισία ή την Ινδονησία- στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών από χημικούς διαλύτες που μπορεί κανείς να βρει ακόμη και στο εμπόριο. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το πληροφοριακό δελτίο της ΕΥΠ, έχει εκπαιδευτεί μαζί με τους δύο ομοεθνής του συλληφθέντες στην Κύπρο, ενώ πιθανότατα στρατολογήθηκαν και από το ίδιο άτομο.



Ο 37χρονος, που για σχεδόν ένα χρόνο έζησε νόμιμα στη χώρα μας, έχει οικογένεια στην Λωρίδα της Γάζας και εκτιμάται ότι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα σχεδίαζε τον τρόπο που θα «χτυπούσε» σε Ισραηλινό στόχο. Μάλιστα, σε διαμέρισμα που είχε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην οδό Πατησίων, ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική έχουν εντοπίσει εργαλεία και εξαρτήματα για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού.

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΕ Ο 37ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ (EUROKINISSI)





Τέλος, σήμερα Κυριακή (7/6) θα πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης ενώ αύριο Δευτέρα (8/6) θα βρεθεί στην Αθήνα για να περάσει και από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της πρωτεύουσας, αντιμέτωπος με τον νόμο περί τρομοκρατίας.