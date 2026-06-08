Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς που ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε στις 11:40, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου 6 Ιουνίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.



Η μεταγωγή του στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Κατά την άφιξή του στα δικαστήρια, η πομπή συνοδευόταν από τέσσερα υπηρεσιακά οχήματα και μία μοτοσικλέτα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πώς η ΕΥΠ έφτασε στον 37χρονο

Ένα κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς τουρίστες, το οποίο επρόκειτο να προσεγγίσει την Κρήτη τις επόμενες ημέρες, φέρεται να βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών που οδήγησαν στη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να διέμενε στην Ελλάδα τουλάχιστον έναν χρόνο, έχοντας λάβει άσυλο, ενώ το τελευταίο δεκαπενθήμερο εργαζόταν εποχικά σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Άγιο Νικόλαο.

Αξιωματούχοι της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι ο συλληφθείς ενδέχεται να είχε λάβει ειδική εκπαίδευση και να πραγματοποιούσε μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας, στο πλαίσιο σχεδιασμού πιθανών ενεργειών.



Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται τόσο οι πρόσφατες συλλήψεις τεσσάρων ατόμων στην Κύπρο με κατηγορίες που σχετίζονται με τρομοκρατία, όσο και ένα διαμέρισμα που φέρεται να είχε μισθώσει ο 37χρονος στα Πατήσια.

Τι εντοπίστηκε στο διαμέρισμα

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα της Αθήνας, οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν ηλεκτρονικές συσκευές, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και αποθηκευτικά μέσα USB.



Παράλληλα, βρέθηκαν χημικές ουσίες και εξοπλισμός, μεταξύ των οποίων και αντιδραστήρας, τα οποία εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα υλικά που εντοπίστηκαν δεν επαρκούσαν από μόνα τους για την κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού, καθώς φέρεται να απουσίαζαν κρίσιμα συστατικά.



Οι Αρχές ερευνούν επίσης ηλεκτρονικές παραγγελίες χημικών προϊόντων που φέρεται να είχε πραγματοποιήσει ο 37χρονος το προηγούμενο διάστημα.

Οι πληροφορίες για πιθανό σχέδιο επίθεσης

Πηγές αναφέρουν ότι κατά την εξέτασή του ο συλληφθείς φέρεται να παραδέχθηκε πως υπήρχε σχεδιασμός επίθεσης, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι τελικά δεν προχώρησε στην υλοποίησή του.



Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν φαίνεται να έχει πείσει πλήρως τους ερευνητές, οι οποίοι συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και τη διερεύνηση όλων των πιθανών σεναρίων.