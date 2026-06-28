Τραγωδία στην Κύπρο: Δύο αδέρφια οκτώ και 10 ετών βρέθηκαν νεκρά σε κλειδωμένο αυτοκίνητο

Νεκρά μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν την Κυριακή 28 Ιουνίου στην περιοχή της Ξυλοφάγου στην Κύπρο δύο αδέρφια οκτώ και 10 ετών.



Στις σορούς των δύο αγοριών εντοπίστηκαν ενδείξεις που παραπέμπουν σε ασφυξία, ωστόσο φως στα αίτια θανάτου τους αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα philenews η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας -στην οποία υπάγεται η δικαιοδοσία της περιοχής όπου σημειώθηκε η τραγωδία- η μητριά των δυο παιδιών και ο πατέρας τους συνελήφθησαν για αμέλεια.



Όπως έκανε γνωστό μιλώντας στο κυπριακό μέσο o κοινοτάρχης Ξυλοφάγου Γιώργος Ιουλιανός επρόκειτο «δύο αδελφάκια από τη Βουλγαρία ήρθαν να επισκεφθούν τον πατέρα τους για διακοπές».



«Εκείνο που πληροφορηθήκαμε είναι πως ο πατέρας το πρωί πήγε στη δουλειά και το ίδιο και η σύντροφός του, και εκείνη στο μεροκάματο, με αποτέλεσμα τα παιδάκια να μπουν στο αυτοκίνητο και να κλειδωθούν μέσα» ανέφερε ο ίδιος.