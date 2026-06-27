Νεκρός 75χρονος που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στο Ηράκλειο

Τραγωδία σημειώθηκε περί τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου στο Ηράκλειο, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου στην πόλη, όπου διέμενε μαζί με την σύζυγό του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Creta24.



Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι αρχές.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. H αστυνομία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 75χρονος βρέθηκε στο κενό.