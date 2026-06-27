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Νεκρός 75χρονος που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στο Ηράκλειο

H αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ηλικιωμένος βρέθηκε από το μπαλκόνι του δωματίου του στο κενό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Τραγωδία σημειώθηκε περί τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου στο Ηράκλειο, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον πέμπτο όροφο κεντρικού ξενοδοχείου στην πόλη, όπου διέμενε μαζί με την σύζυγό του, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Creta24.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και κλήθηκαν το ΕΚΑΒ και οι αρχές.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. H αστυνομία διεξάγει έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 75χρονος βρέθηκε στο κενό.

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