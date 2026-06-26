Μακελειό στα Βορίζια: Ελεύθεροι οι πέντε κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη για τη βόμβα

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, γεγονός προκάλεσε το αιματοκύλισμα στα Βορίζια τον περασμένο Νοέμβριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά από μία ολοήμερη απολογία ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, οι τρεις προφυλακισμένοι της οικογένειας Καργάκη που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ηθική αυτουργία στην έκρηξης που ισοπέδωσε το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια, δίνοντας το έναυσμα για το μακελειό που ακολούθησε την 1 Νοεμβρίου του περασμένου έτους, αφέθηκαν «ελεύθεροι» με περιοριστικούς όρους.

Στην πραγματικότητα επιστρέφουν στη φυλακή για το αδίκημα της ζωοκλοπής, που είχε προηγηθεί των επεισοδίων στα Βορίζια. Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, απαγόρευση προσέγγισης των μελών των αντίδικων οικογενειών και απαγόρευση διαμονής στο δήμο Φαιστού.

Οι υπόλοιποι δύο της ίδιας οικογένειας, συγγενείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο αιματοκύλισμα του περασμένου φθινοπώρου, οι οποίοι απεικονίζονται σε βίντεο να πυροβολούν προς τον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων και είναι ήδη προφυλακισμένοι για την ανθρωποκτονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφέθηκαν επίσης «ελεύθεροι» ως προς την κατηγορία της κατασκευής του εκρηκτικού μηχανισμού που κατέστρεψε το σπίτι των Φραγκιαδάκηδων. Φυσικά, δεσμεύονται από το παλιό ένταλμα και παραμένουν στη φυλακή.

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί δεκάδες συγγενείς των κατηγορουμένων, οι οποίοι άκουσαν με ικανοποίηση την κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.

«Με τη δυναμική που έχει η υπόθεση, με τη διάσταση που έχει πάρει ως τώρα και με την εύλογη ανησυχία που έχει δημιουργηθεί, είναι ευπρόσδεκτη η απόφαση και μας προκαλεί ικανοποίηση» δήλωσε ο ένας εκ των συνηγόρων της οικογένειας Καργάκη, Γιώργος Κοκοσάλης.

Ως προς την ηθική αυτουργία που καταλογίστηκε αρχικά στους τρεις προφυλακισμένους για ζωοκλοπές, ο Φανούρης Καργάκης είχε επισκεφθεί το γαμπρό, τον αδερφό και τον ανιψιό του, στις φυλακές Αλικαρνασού στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 17 Οκτωβρίου και στις 24 Οκτωβρίου και όχι την παραμονή της έκρηξης όπως είχε ειπωθεί αρχικά.