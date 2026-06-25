Αντιδήμαρχος Ηρακλείου στον FLASH: Κάηκαν σπίτια, έγιναν εκκενώσεις για να μην κινδυνεύσουν άνθρωποι

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο ξυλείας στην περιοχή μεταξύ Λοφούπολης και Αγίου Ιωάννη Χωστού στο Ηράκλειο Κρήτης, που έκαψε σπίτια που ήταν πλησίον της αποθήκης εργοστασίου απ' όπου εκδηλώθηκε η φωτιά σύμφωνα με όσα δήλωσε στον FLASH ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Καραντινός.

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«Ακόμα δεν γνωρίζουμε το μέγεθος της καταστροφής»

Όπως ανέφερε, «οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και μπήκαν μέσα σε σπίτια καθώς το εργοστάσιο βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό και δίπλα σε αυτό υπάρχουν σπίτια. Έχουν προκληθεί ζημιές σε αρκετά από αυτά αλλά προς το παρόν δεν έχει καταστεί δυνατό να εκτιμηθεί το μέγεθος των καταστροφών, σε ποιο βαθμό έχουν καεί, καθώς οι Αρχές δεν μπορούν ακόμη να προσεγγίσουν με ασφάλεια όλα τα σημεία της περιοχής» σημείωσε ο κ. Καραντινός, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τουλάχιστον μία κατοικία, που βρίσκεται κοντά στην αποθήκη όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, τυλίχθηκε στις φλόγες».

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Καραντινός

Λόγω του φόβου της επέκτασης του πύρινου μετώπου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε προληπτικά στην εκκένωση κατοικιών της περιοχής, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 15:00 σε χώρο όπου βρίσκονταν ξύλινες παλέτες, ενώ η αποθήκη του εργοστασίου όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

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«Οι Πυροσβέστες αναζητούσαν αγνοούμενους»

«Οι Πυροσβέστες αναζήτησαν αγνοούμενους αλλά ευτυχώς δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι σε κανένα από τα σπίτια που κάηκαν ή κινδύνευσαν από τη φωτιά» αναφέρει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και προσθέτει ότι «η πυρκαγιά δεν ξεκίνησε από χορτολιβαδική έκταση, αλλά από το ίδιο το εργοστάσιο, στο οποίο υπήρχαν ξυλεία και χαρτικά υλικά».

Το έργο της κατάσβεσης δυσχέραναν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν από νωρίς στην περιοχή, ενισχύοντας την ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

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Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των πυκνών καπνών που κάλυψαν την περιοχή.