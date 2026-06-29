Κύπρος: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο των δύο παιδιών μέσα σε ΙΧ - Είχαν ταξιδέψει για διακοπές

Συγκλονισμένη παραμένει η κοινή γνώμη στην Κύπρο μετά τον θάνατο δύο ανήλικων αγοριών, ηλικίας 8 και 10 ετών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή της Ξυλοφάγου, στις Βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας.

Ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων αναμένεται να οδηγηθούν ο πατέρας και η μητριά των παιδιών, ηλικίας 30 και 38 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας για πιθανή υπόθεση αμέλειας.

Οι ανακριτικές Αρχές αναμένεται να ζητήσουν την προσωρινή τους κράτηση, προκειμένου να συνεχιστεί η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Τα παιδιά είχαν ταξιδέψει για διακοπές

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τα δύο αγόρια, βουλγαρικής καταγωγής, είχαν ταξιδέψει στην Κύπρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές μαζί με τον πατέρα τους, ο οποίος ζει και εργάζεται στο νησί.

Το πρωί της μοιραίας ημέρας, ο πατέρας και η σύζυγος του είχαν αναχωρήσει για εργασία, αφήνοντας τα παιδιά στο σπίτι.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται, τα δύο ανήλικα φέρεται να μπήκαν σε σταθμευμένο όχημα, όπου και εγκλωβίστηκαν, χωρίς να καταφέρουν να εξέλθουν.

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, με τις πρώτες ενδείξεις να αναφέρουν ότι υπήρχαν εγκαύματα στις σορούς, πιθανόν λόγω παραμονής τους στο όχημα υπό ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

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Σε εξέλιξη οι έρευνες

Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροτομών, ενώ η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες της τραγωδίας και να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.