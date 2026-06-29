Σάλος στη Γαλλία για τη Vinted - Έρευνα για πιθανή διακίνηση ανηλίκων με «κωδικοποιημένες» αγγελίες

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των γαλλικών Αρχών για πιθανή υπόθεση παιδικής εκμετάλλευσης μέσω της πλατφόρμας μεταχειρισμένων ειδών Vinted, μετά από καταγγελίες χρηστών για ύποπτες αγγελίες που αφορούσαν παιδικά παιχνίδια με ασυνήθιστες και «κωδικοποιημένες» περιγραφές.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν χρήστες της πλατφόρμας άρχισαν να εντοπίζουν αγγελίες μεταπώλησης παιχνιδιών σε εξαιρετικά υψηλές τιμές, συνοδευόμενες από περιγραφές που κρίθηκαν από πολλούς ως ανησυχητικές ή σεξουαλικά υπονοούμενες.

Βίντεο δημιουργών περιεχομένου με συγκεντρωμένα στιγμιότυπα από τις επίμαχες αγγελίες έγιναν viral στα social media, γεγονός που ενίσχυσε περαιτέρω τη δημόσια ανησυχία.

Μετά τις αντιδράσεις, η Ύπατη Αρμοστής της Γαλλίας για τα Παιδιά, Sarah El Haïry, προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι ύποπτες αγγελίες

Μεταξύ των αγγελιών που προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία περιλαμβάνεται μία για λούτρινο λαγουδάκι, το οποίο πωλούνταν έναντι 1.000 ευρώ. Στην περιγραφή γινόταν αναφορά σε «θηλυκό τριών ετών», με συγκεκριμένα σωματικά χαρακτηριστικά και χαρακτηρισμούς όπως «ξανθό», «γαλανομάτικο» και «υπάκουο».

Σε άλλη περίπτωση, παιχνίδι τύπου Etch A Sketch εμφανιζόταν προς πώληση έναντι 6.000 ευρώ, με περιγραφή που το παρουσίαζε ως «13 ετών», «ντροπαλό», «αγχώδες» και «θορυβώδες», διατυπώσεις που προκάλεσαν έντονη ανησυχία σε χρήστες της πλατφόρμας.

Παρόμοιες αγγελίες εντοπίστηκαν και για κούκλες, λούτρινα παιχνίδια και φιγούρες της Disney, με τιμές που έφταναν ακόμη και τα 9.000 ευρώ.

Παρέμβαση των Αρχών και πολιτική διάσταση

Η Sarah El Haïry τόνισε ότι το ζήτημα πρέπει να διερευνηθεί άμεσα, υπογραμμίζοντας πως η προστασία των ανηλίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

«Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί. Προτιμώ να εφαρμοστεί η αρχή της μέγιστης προφύλαξης, παρά να αφεθεί έστω και ένα παιδί στο έλεος των κακοποιητών του», ανέφερε σε ανάρτησή της, επισημαίνοντας παράλληλα την ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών.

Une enquête est ouverte à la suite de la saisine que j’ai adressée à la justice face aux soupçons de trafic d’enfants sur Vinted.



La vérité doit être établie sans tabou. Les plateformes ont une responsabilité : aucun espace ne peut être un terrain de chasse pour les prédateurs. https://t.co/7fczFLNMiM — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) June 27, 2026

Την υπόθεση έχει αναλάβει εξειδικευμένη αστυνομική υπηρεσία της Γαλλίας που ασχολείται με θέματα ανηλίκων.

Η απάντηση της Vinted

Η Vinted, με έδρα τη Λιθουανία, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει στοιχεία που να συνδέουν τις συγκεκριμένες αγγελίες με κύκλωμα διακίνησης παιδιών.

Όπως αναφέρει, αρκετές από τις αγγελίες φαίνεται να δημιουργήθηκαν με στόχο να προκαλέσουν αντιδράσεις και να ενισχύσουν τη συζήτηση στα social media, ενώ ήδη αποσύρονται από την πλατφόρμα.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης ότι οι αναφορές σε «ηλικία» αφορούν την προτεινόμενη ηλικιακή κατηγορία των παιχνιδιών, ενώ οι υψηλές τιμές μπορεί να σχετίζονται με συλλεκτική αξία ή στρατηγική πώλησης, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph.

Το ύποπτο παρελθόν της εταιρείας

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Vinted βρίσκεται στο επίκεντρο παρόμοιων καταγγελιών.

Το 2023 είχαν κυκλοφορήσει αντίστοιχες φήμες για οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης παιδιών μέσω αγγελιών, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιωθούν ποτέ.

Έναν χρόνο αργότερα, οι γαλλικές Αρχές είχαν ξεκινήσει νέα έρευνα για περιπτώσεις χρήσης της πλατφόρμας για διαφήμιση λογαριασμών OnlyFans ή ανάρτηση σεξουαλικά προκλητικού περιεχομένου μέσω αγγελιών με μαγιό και εσώρουχα.

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την έλλειψη επαρκούς επαλήθευσης ηλικίας και την πρόσβαση ανηλίκων σε τέτοιου είδους περιεχόμενο.