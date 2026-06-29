Δολοφόνησε Κολομβιανή influencer, την έβαλε σε βαλίτσα και επικαλέστηκε ως άλλοθι το Μουντιάλ

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κολομβία η δολοφονία της 36χρονης Natalia Villalba Angarita, μοντέλου και influencer από την Κούκουτα, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Μπογκοτά.

Για την υπόθεση συνελήφθη στο Εκουαδόρ ένας 46χρονος Βρετανός, ο Matthew Ashley Foster-Smith, γνωστός και ως Foster Martinson, τον οποίο οι κολομβιανές αρχές θεωρούν βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της γυναίκας. Σύμφωνα με την Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη Villalba μέχρι θανάτου, να έκρυψε το σώμα της μέσα σε βαλίτσα και στη συνέχεια να επιχείρησε να αλλοιώσει τη σκηνή του εγκλήματος πριν διαφύγει.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση πήρε ακόμη πιο ανατριχιαστική τροπή όταν έγινε γνωστό ότι ο Βρετανός, πριν από τη σύλληψή του, φέρεται να αρνήθηκε την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας σε βρετανικό μέσο ότι την ώρα των γεγονότων βρισκόταν σε μπαρ και παρακολουθούσε αγώνα της Αγγλίας στο Μουντιάλ.

Η βαλίτσα στο μπάνιο και ο ήχος του νερού

Το σώμα της 36χρονης εντοπίστηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, σε διαμέρισμα κτιρίου, στην περιοχή Chicó, στο βόρειο τμήμα της Μπογκοτά. Σύμφωνα με κολομβιανά μέσα, το ακίνητο είχε ενοικιαστεί για λίγες ημέρες και η κράτηση έφτανε στο τέλος της.

Όταν το προσωπικό καθαριότητας προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους ενοίκους και δεν έλαβε απάντηση, μία εργαζόμενη μπήκε στο διαμέρισμα. Αρχικά ο χώρος φαινόταν άδειος. Όμως ένας ήχος από το μπάνιο τράβηξε την προσοχή της: το νερό έτρεχε.

Πηγαίνοντας να ελέγξει τι συμβαίνει, βρέθηκε μπροστά σε μια βαλίτσα. Μέσα σε αυτήν ήταν το σώμα της Natalia Villalba Angarita.

Οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές, ενώ στο σημείο έφτασαν άμεσα οι αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές.

Ποια ήταν η Natalia Villalba

Η Natalia Villalba Angarita ήταν 36 ετών, καταγόταν από την Κούκουτα και, σύμφωνα με την οικογένειά της, ζούσε εδώ και χρόνια στη Μπογκοτά. Εργαζόταν ως μοντέλο, ενώ είχε παρουσία και στα social media.

Η μητέρα της ανέφερε σε κολομβιανά μέσα ότι είχε χάσει την επικοινωνία μαζί της από τις 18 Ιουνίου 2026. Όπως είπε, η κόρη της έμενε προσωρινά στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, το οποίο πλήρωνε ανά εβδομάδα, και σχεδίαζε να μετακομίσει σύντομα.

Στο διαμέρισμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκε ο υπολογιστής της, όχι όμως και το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την έρευνα.

#NoticiasUNO| Migración Colombia ya recibió en el Aeropuerto Internacional El Dorado al ciudadano británico Matthew Foster requerido por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del feminicidio agravado de la diseñadora gráfica Natalia Villalba pic.twitter.com/GQgBu3Hw7G — Noticias Uno (@NoticiasUno) June 28, 2026

Ο Βρετανός που συνελήφθη στο Κίτο

Οι έρευνες των αρχών στράφηκαν στον 46χρονο Βρετανό Matthew Ashley Foster-Smith, ο οποίος εμφανίζεται και με το όνομα Foster Martinson. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μπογκοτά, Carlos Fernando Galán, η σύλληψή του έγινε στο διεθνές αεροδρόμιο του Κίτο, στο Εκουαδόρ, μετά την έκδοση εντάλματος και την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν οι κολομβιανές αρχές, η Interpol, οι αρχές του Εκουαδόρ και η αστυνομία του Dorset στη Βρετανία.

Οι κολομβιανές αρχές εκτιμούν ότι ο Βρετανός έφυγε από την Κολομβία μετά το έγκλημα, περνώντας τα σύνορα προς το Εκουαδόρ. Μετά τη σύλληψή του, τέθηκε στη διάθεση της κολομβιανής δικαιοσύνης.

Η Εισαγγελία της Κολομβίας ανακοίνωσε ότι θα του αποδοθούν κατηγορίες για γυναικοκτονία σε επιβαρυντική μορφή, καθώς και για απόκρυψη, αλλοίωση ή καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.

Το άλλοθι με τον αγώνα της Αγγλίας

Πριν από τη σύλληψή του, ο Foster-Smith φέρεται να επικοινώνησε με τη βρετανική εφημερίδα The Sun, αρνούμενος την εμπλοκή του στη δολοφονία. Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν διεθνή μέσα, υποστήριξε ότι την ώρα των γεγονότων παρακολουθούσε τον αγώνα Αγγλία - Κροατία για το Μουντιάλ σε ιρλανδικό μπαρ στη Μπογκοτά.

Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι μετά τον αγώνα πήγε σε εμπορικό κέντρο, αγόρασε παγωτό και επέστρεψε αργότερα για να δει κι άλλους αγώνες.

Οι αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με κολομβιανά μέσα, εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταγραφές εισόδου στο κτίριο. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κινήσεις του υπόπτου πριν και μετά τον θάνατο της 36χρονης, καθώς και το χρονικό διάστημα που φέρεται να βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα.

Οι τελευταίες ώρες και τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές

Η έρευνα επικεντρώνεται στις τελευταίες ώρες της Natalia Villalba και στις κινήσεις όσων μπήκαν στο διαμέρισμα τις ημέρες πριν από τον εντοπισμό του σώματός της.

Σύμφωνα με τις κολομβιανές αρχές, ο Foster-Smith φέρεται να μπήκε στο ακίνητο ενώ η 36χρονη ήταν μόνη της, να της επιτέθηκε και στη συνέχεια να μετέφερε το σώμα της μέσα στη βαλίτσα. Οι αρχές υποστηρίζουν ακόμη ότι έγιναν ενέργειες για να αλλοιωθεί η σκηνή και να καθυστερήσει ο εντοπισμός του εγκλήματος.

Κομβικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να παίξουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του κτιρίου, οι καταγραφές εισόδου και εξόδου, τα αντικείμενα που βρέθηκαν στο διαμέρισμα και το κινητό τηλέφωνο της 36χρονης, το οποίο παραμένει άφαντο.