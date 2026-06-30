Τέξας: Αδερφές κατηγορούνται για τη δολοφονία μητέρας πέντε παιδιών - Χαμογελούσαν όταν συνελήφθησαν

Μία 19χρονη φέρεται να είναι η δράστιδα της θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος μιας 32χρονης μητέρας πέντε παιδιών στο Τέξας, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η Αμάγια «Κούκι» Ντίαζ, η μικρότερη από τις τρεις γυναίκες που κατηγορούνται για τη δολοφονία της 32χρονης Κάρολαϊν «Κάρο» Πένια, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, μαζί με την 21χρονη αδελφή της, Κίτι Μία Ντίαζ, και τη συνομήλική τους φίλη, Κιάντρα Ρενέ Φαζ. Δικαστής στο Τέξας όρισε εγγύηση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για καθεμία από τις τρεις κατηγορούμενες.

Να σημειωθεί πως πολλές αντιδράσεις προκάλεσε η εικόνα τόσο της 19χρονης όσο και της 21χρονης αδελφής της καθώς μόλις αστυνομικοί τις συνέλαβαν, η μια χαμογελούσε και η άλλη έκανε σόου για τις κάμερες.

Τη μαχαίρωσαν και της επιτέθηκαν

Σύμφωνα με την αστυνομία, το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην πόλη Ντελ Ρίο, έπειτα από έντονο καβγά. Η Φαζ υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι η Πένια είχε μεταβεί στο σπίτι της με σκοπό να προκαλέσει επεισόδιο.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η New York Post, υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισαν οι ερευνητές φέρεται να δείχνει το αγροτικό όχημα της 32χρονης να σταματά έξω από το σπίτι της Φαζ, ενώ λίγο αργότερα φτάνουν εκεί οι δύο αδελφές Ντίαζ.

Στο βίντεο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η 19χρονη Αμάγια Ντίαζ φαίνεται να βγαίνει από το αυτοκίνητο κρατώντας αντικείμενο που οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ήταν μαχαίρι και να επιτίθεται στην Πένια, χτυπώντας την στην πλάτη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το μπλουζάκι του θύματος φαίνεται να γεμίζει αίματα.

Οι Αρχές αναφέρουν ακόμη ότι στη συνέχεια η αδελφή της 19χρονης και η φίλη τους συμμετείχαν στην επίθεση, χτυπώντας τη 32χρονη πριν οι τρεις γυναίκες τραπούν σε φυγή.

Η Πένια μεταφέρθηκε αρχικά σε τοπικό νοσοκομείο από τον ανιψιό της και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο του Σαν Αντόνιο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της περίπου επτά ώρες αργότερα.

Κατά την εμφάνισή τους ενώπιον του δικαστηρίου την Παρασκευή, και οι τρεις κατηγορούμενες ζήτησαν να τους οριστεί συνήγορος υπεράσπισης από το δικαστήριο.